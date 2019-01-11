Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, Sivas'ın Gürün ilçesi Göbekören köyünde bu sabah hava sıcaklığı sıfırın altında 29,8 derece olarak ölçüldü.

Türkiye'nin en soğuk merkezi olan Gürün ilçesini, hava sıcaklığı sıfırın altında 28,6 derece olan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü ile sıfırın altında 27,3 derece olarak ölçülen Sivas'ın Altınyayla ilçesi takip etti.

Erzurum, Ardahan, Erzincan ve Tokat'ta termometreler sıfırın altında 26 dereceyi gördü.

Sivas'ta Sızır Şelalesi dondu VİDEO



EN SICAK ÖLÇÜM MUĞLA'DA

Muğla'daYurdun büyük bir kısmı soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girerken Muğla'da ise hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü.

Termometrelerin 13,1'i gösterdiği Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkiye'nin en sıcak yeri olarak kayıtlara geçti.

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