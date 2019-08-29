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Sivas'ta HES kanalı patladı

Kanalın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, D-100 kara yolundan geçen 3 araç suya kapıldı

AA | 29.08.2019 - 02:39..
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde HES kanalında patlama meydana geldi.

Vali Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HES kanalının patlaması sonucu D-100 kara yolunun su altında kaldığını belirtti.

MAHSUR KALAN 6 KİŞİ KURTARILDI

Patlamanın Koyulhisar'a yaklaşık 2 kilometre mesafede gerçekleştiğini aktaran Ayhan, "Şu an bize gelen ihbarda 3 araç suya kapılıyor, 2 araç kurtarıldı, alan taraması yapılıyor. 6 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı." diye konuştu.

Suyun kesildiğini ve kapakların kapatıldığını dile getiren Ayhan, "Su tahliyesi yapılıyor. Kontrol altında ama başka vatandaşımız var mı yok mu ona bakıyoruz." dedi.

Sivas'ta HES kanalı patladı

Sivas'ta HES kanalı patladı

Sivas'ta HES kanalı patladı

Sivas'ta HES kanalı patladı

Sivas'ta HES kanalı patladı

Sivas'ta HES kanalı patladı

Sivas'ta HES kanalı patladı

Sivas'ta HES kanalı patladı

Sivas'ta HES kanalı patladı

Sivas'ta HES kanalı patladı

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