Sivas’taki horoz korkunca anne diye ötüyor

Sivas’ın Suşehri ilçesi Kemalpaşa mahallesinde İsmet Şimşek’e ait horoz, korktuğu anlarda insanlar gibi “anne” diye ötmeye başlıyor.

KORKUNCA "ANNE" DİYOR

Şimşek tarafından bir hafta önce fark edilen bu durum, görenlerin ve duyanların da dikkatini çekiyor. Şimşek, bir hafta önce bir başka horozla dövüşmemesi için bir yaşındaki horozunu eliyle almak istediğini, bu sırada horoz “anne” diye bağırmaya başlayınca şaşkınlık yaşadığını belirtti. Şimşek horozun, sadece korktuğu anlar “anne” diye öttüğünü söyledi.