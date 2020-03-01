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Sivas'ta İdlib şehitleri anısına fidan dikildi

Sivas'ta İdlib'de Esad rejiminin saldırısında şehit olan askerler anısına fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

AA | 01.03.2020 - 13:47..
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Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Gücük Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği üyesi Şeref Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyadan organize olarak köylerinde şehitler anısına fidan dikim töreni gerçekleştirdiklerini söyledi.

450 ÇAM FİDANI DİKİLDİ

Programa destek verenlere teşekkür eden Mert, "İdlib şehitlerimizin anısına köyümüze fidan dikelim diye davet yaptık. Köyümüzden, Kayseri'den ve Sivas'tan gelenler oldu. 450 çam fidanını toprakla buluşturduk." dedi.

Sivas'ta İdlib şehitleri anısına fidan dikildi

Devriye görevi sırasında fidan dikim etkinliğine denk gelen Şarkışla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de fidan dikti. Dikilen fidanlara İdlib şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu kağıtlar asıldı.

Sivas'ta İdlib şehitleri anısına fidan dikildi

Sivas'ta İdlib şehitleri anısına fidan dikildi

Sivas'ta İdlib şehitleri anısına fidan dikildi

Sivas'ta İdlib şehitleri anısına fidan dikildi

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