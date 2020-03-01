Sivas'ta İdlib şehitleri anısına fidan dikildi

İran'da koronavirüs nedeniyle 11 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e çıktı, vaka sayısı ise 978'e yükseldi.

Antalya’da bir kadın, 2.5 yıl önce sokaktan bulup sahiplendiği ve 4 gün önce kaybolan ’Yaramaz’ isimli kedisini bulana bin lira ödül verecek.

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Erdoğan: Mültecilere bakmak zorunda değiliz

AB'nin mülteciler için bugüne kadar yardımcı olmadığını belirten Erdoğan, "Biz bu kadar mülteciye bakmak zorunda değiliz" açıklamasında bulundu.