Sivas'ta iş yeri deposunda çıkan yangın, 2 binaya sıçradı

Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Sokak üzerinde bulunan E.Y.'ye ait inşaat malzemeleri satan iş yerinin deposunda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.
YANGIN DİĞER BİNALARA SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen yangın, deponun yanında bulunan 3 ve 6 katlı apartmanların çatılarına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine, Suşehri Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda alevleri kontrol altına aldı.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İş yeri kullanılamaz hale gelirken, apartmanların çatılarında da maddi hasar oluştu. Çevredekilere panik yaşatan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.