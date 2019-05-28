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Sivas'ta iş yeri deposunda çıkan yangın, 2 binaya sıçradı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı.

DHA | 28.05.2019 - 16:10..
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Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Sokak üzerinde bulunan E.Y.'ye ait inşaat malzemeleri satan iş yerinin deposunda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı.

YANGIN DİĞER BİNALARA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın, deponun yanında bulunan 3 ve 6 katlı apartmanların çatılarına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine, Suşehri Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda alevleri kontrol altına aldı.

Sivas'ta iş yeri deposunda çıkan yangın, 2 binaya sıçradı

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İş yeri kullanılamaz hale gelirken, apartmanların çatılarında da maddi hasar oluştu. Çevredekilere panik yaşatan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sivas'ta iş yeri deposunda çıkan yangın, 2 binaya sıçradı

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