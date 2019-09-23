Sivas'ta kafası sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Sivas Merkeze bağlı Çöken Köyü'nde, yaramaz yavru köpek, kafasını demir korkuluklara sıkıştırdı.

VATANDAŞ KURTARAMADI

Durumu fark eden vatandaşlar sıkışan köpeği kendi çabaları ile kurtarmak istedi. Bir süre kafası sıkışan köpeği kurtarmak için uğraşan vatandaşlar, başarılı olamayınca Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

DEMİR KORKULUK KESİLEREK KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri başarı bir operasyonla demir korkuluğu keserek yavru köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.