Sivas'ta kalbi andıran göl dikkat çekiyor

Sivas'ın bilinen dağlarından olan Beydağ'ın tepesine çıkmak bir hayli zor ve normal araçla çıkmak pek de mümkün değil.

TEPEYE ÇIKMAK OLDUKÇA ZOR

Bu dağa, traktör ile yaklaşık 1 saat 15 dakika süren bir yolculuğun ardından çıkılabiliyor. Dağın 2 bin 600 rakımına gelindiğinde ise Beydağ Gölü ile karşılaşıyorsunuz.

KALP ŞEKLİNDE GÖL

Belli bir açıdan bakıldığında kalp şeklini andıran göl, çevredeki vatandaşlar tarafından ziyaret edilebiliyor.

Aşağı Mescitli Boğaz mezrası köyünden Fuat Altınok, gölün kalbi anımsattığını dile getirerek, “Burası Beydağ. Beydağ Gölü derler. Bizim duyduğumuza göre de burası ziyaret yeri. Her sene normalde köylerle birlikte burada bir eğlencemiz oluyor. Her sene Kurban Bayramı'nda bu göle gelip kurban keserler. Koyunları gölden karşıdan karşıya geçirip, gölün içinde hangi hayvan varsa o hayvanı burada kurban ediyorlar. Kalp görünüşü var. Şu tepeden bakınca tamamen kalbi anımsatıyor." dedi.

HAYVANLARIN KAYBOLACAĞINA İNANILIYOR

İnanca göre her yıl Kurban Bayram'ında bu göle gelen hayvan sahipleri, hayvanlarını göle sokuyor. Göle giren hayvanlar göl içine dönüyorlarsa o hayvanlar, orada kurban ediliyor. Eğer göl içinde dönen hayvanlar kurban edilmezse, hayvanların kaybolacağına inanılıyor.