taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.985
Euro
6.6384
Altın
1586.67
Borsa
119140.08
Gram Altın
305.371
Bitcoin
55861.31

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 200 yolcu mahsur kaldı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, etkili olan kar ve tipi nedeniyle 70 araç yolda kalırken, araçlardaki yaklaşık 200 kişi, ilçede bulunan misafirhanelere yerleştirildi.

DHA | 01.02.2020 - 03:03..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Gürün ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yoğun kar yağışının ardından Sivas- Gürün ve Kayseri- Gürün yolları ulaşıma kapandı.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 200 yolcu mahsur kaldı

200 YOLCU MİSAFİRHANELERE YERLEŞTİRİLDİ

Yollarda otobüs ve otomobillerden bulunan yaklaşık 70 araç mahsur kaldı. Elazığ ve Malatya'ya yardım götüren araçlar ile bölgeden gelen depremzedelerin de bulunduğu araçlardaki 200 kişi ilçedeki misafirhanelere yerleştirildi.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 200 yolcu mahsur kaldı

CENAZEYE EŞLİK EDİYORLARDI

İstanbul'da yaşamını yitiren Mustafa Güneş'in (88) cenazesi ile ona eşlik eden 90 kişi, Gürün ilçesi Camiliyurt köyüne gittikleri sırada bindikleri araçlarda yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, Yolgeçen köyündekiler tarafından misafir edildi.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 200 yolcu mahsur kaldı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 200 yolcu mahsur kaldı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 200 yolcu mahsur kaldı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 200 yolcu mahsur kaldı

İlginizi Çekebilir
Zonguldak Valisi: Allah bize akıl fikir versin
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçinin cansız bedenlerine ulaşılırken, valinin açıklaması dikkat çekti.
Elazığ'da yeni depremler
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,5 ve 4,2 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.
Sarıyer'de polis okulu, uyuz nedeniyle tatil edildi
İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu, uyuz salgını nedeniyle 10 gün süreyle tatil edildi.
Başkentgaz'dan 'bağış' açıklaması
Başkentgaz, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı bağışa ilişkin 'hem hukuki hem de vicdani açıdan uygundur' dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'de

Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'de

58
Elazığ'da yeni depremler

Elazığ'da yeni depremler

29
İbrahima Yattara İstanbulspor'da

İbrahima Yattara İstanbulspor'da

15
Emre Mor Olympiakos'ta

Emre Mor Olympiakos'ta

16
Koronavirüs İsveç'e de sıçradı

Koronavirüs İsveç'e de sıçradı

2
Trump, anti personel mayınlarını da serbest kıldı

Trump, anti personel mayınlarını da serbest kıldı

0
Kızının doğum günü partisine gelen çocukları rehin aldı

Kızının doğum günü partisine gelen çocukları rehin aldı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir