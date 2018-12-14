Sivas'ta kar yağışı yoğunlaştı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Sarı Yelekliler'in yarın yapacakları protesto gösterileri öncesinde sükunet ve düzen çağrısı yaptı.

Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ederken bu akşama damga vuran tartışma dil çıkarma oldu.

Sivas-Erzincan kara yolunda, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Bir kavşakta yapılan alt geçit çalışmaları sırasında ana boru hattının delinmesi nedeniyle, kent geneline doğal gaz verilemiyor.

1 Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı konuşmada bir dönemin çok konuşulan konusu Pelikan Dosyası'nı ele aldı. Davutoğlu "Pelikancıları biliyorum" dedi.

2 Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok Emeklilikte yaşa takılanlar için açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada." ifadelerini kullandı.

3 Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek ABD'de hapis tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ceza artırım işlemini mahkeme geri çekti. Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

4 Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

5 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı Mardin'de temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Polis Özel Harekatlar'a akşam namazı kıldırdı.

6 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye 9. sırada yer aldı. Liderliği Amerika çekerken, ikinci sırada Rusya var.