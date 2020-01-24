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Sivas'ta karda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle araçlarda mahsur kalan 7 kişi 3 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak evlerine ulaştırıldı.

DHA | 24.01.2020 - 07:29..
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Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Kavak Köyü'nden ilçedeki hastaneye giden 7 kişinin içerisinde bulunduğu minibüs ve 2 otomobil, hastane dönüşü köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDILAR

Kendi imkanlarıyla yola devam edemeyen vatandaşlar durumu İlçe Özel İdare ekiplerine bildirdi. Karla kaplanan yolda çalışma başlatan karla mücadele ekipleri 3 saat süren çalışma sonrası yolu açarak mahsur kalanları kurtardı. Evlerine ulaştırılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sivas'ta karda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Sivas'ta karda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Sivas'ta karda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

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