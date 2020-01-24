Sivas'ta karda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Kavak Köyü'nden ilçedeki hastaneye giden 7 kişinin içerisinde bulunduğu minibüs ve 2 otomobil, hastane dönüşü köy yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
3 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDILAR
Kendi imkanlarıyla yola devam edemeyen vatandaşlar durumu İlçe Özel İdare ekiplerine bildirdi. Karla kaplanan yolda çalışma başlatan karla mücadele ekipleri 3 saat süren çalışma sonrası yolu açarak mahsur kalanları kurtardı. Evlerine ulaştırılan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.