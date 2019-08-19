taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.668
Euro
6.2939
Altın
1502.86
Borsa
95286.18
Gram Altın
273.207

Sivas'ta karpuz yetiştirildi

Yetişmez denilen Sivas'ta 50 dönüm arazide deneme üretimi yapılan karpuzların hasadı gerçekleştirildi.

DHA | 19.08.2019 - 19:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sebze ve meyve firması sahibi Mehmet Dalkürek, kente 5 kilometre uzaklıkta bulunan tarlasına 7 bin 500 elma fidesi dikti. Dalkılıç, elmaların altı boş kalmasın, diye karpuz tohumu ekme kararı aldı.

Dalkılıç, deneme amaçlı 50 dönümlük araziye karpuz tohumu ekti. Karpuzlar, 72 gün sonra yetişmeye başladı. 10- 12 kilo ağırlığa ulaşan karpuzların hasadı gerçekleştirildi.

VALİ TEBRİK ETTİ

Vali Salih Ayhan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, yaklaşık 150 ton kapuz hasadı yapılan tarlayı inceleyerek, işletme sahibi Mehmet Dalkürek'i tebrik etti.

Sivas'ta karpuz yetiştirildi

"YETİŞMEZ, DİYORLARDI AMA BAŞARDIK"

Karpuz tohumu ekerek, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten işletme sahibi Mehmet Dalkürek, "Karpuzu Sivas'ta üretme kararı aldık. Bu sene karpuz, seneye de elma alacağız. 7 bin 500 elma fidesi diktik ve bunun altı boş kalmasın, diye karpuz ektik. Şükürler olsun, 150 ton mahsul aldık. Harika bir karpuz. Diğer yerlerin karpuzlarının içi geçik çıkıyor.

Sivas'ta karpuz yetiştirildi

Sivas'ın hava şartlarından dolayı biraz iklimi sert olduğu için karpuzlar kütür kütür ve daha lezzetli oldu. Alanların bir daha tercih edeceğine eminiz. Bugün 40 ton kadar hasat yaptık. Hedefimiz 150 tonun üzerine çıkmak. Karpuzlar yaklaşık 12 kilo civarında geliyor. Emeğimizin karşılığını aldık. 'Sivas'ta yetişmez' diyorlardı ama biz başardık.

Sivas'ta karpuz yetiştirildi

72 günde karpuzlarımız yetişti. Kendi manav ve marketlerimizde kilosunu 1 liradan satıyoruz. Şu andaki karpuzlarımızın Adana'dan daha üstün olduğunu söyleyebilirim. Mevsim olarak şu anda Adana'da karpuz bulamazsınız ama Sivas'ta bu mevsimde çıtır çıtır karpuz yemek mümkün. Seneye başka bir tarlada yine karpuz yetiştirme kararı aldık" dedi.

Sivas'ta karpuz yetiştirildi

Sivas'ta karpuz yetiştirildi

Sivas'ta karpuz yetiştirildi

Sivas'ta karpuz yetiştirildi

Sivas'ta karpuz yetiştirildi

Sivas'ta karpuz yetiştirildi

Sivas'ta karpuz yetiştirildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'a atanan kayyum makamına Erdoğan'ın fotoğrafını astı

Van'a atanan kayyum makamına Erdoğan'ın fotoğrafını astı

469
Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine operasyon

Diyarbakır, Van ve Mardin belediyelerine operasyon

484
Abdullah Gül, kayyum atamasını doğru bulmadı

Abdullah Gül, kayyum atamasını doğru bulmadı

1131
Can Yaman İtalya'da

Can Yaman İtalya'da

109
Kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili gerekçeli karar

Kayyum atanan HDP'li belediyelerle ilgili gerekçeli karar

305
Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü

Ekrem İmamoğlu, Bodrum'a geri döndü

1170
Kayyum atamalarıyla belediyelerde yeni dönem

Kayyum atamalarıyla belediyelerde yeni dönem

225
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir