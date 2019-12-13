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Sivas'ta kayıp olarak aranan adam donarak öldü

Kaybolmasının ardından ekipler tarafından hareketsiz halde bulunan Mehmet Ali Elmacı, hastaneye kaldırıldıktan sonra tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA | 13.12.2019 - 15:34..
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Sivas'ta ilçeye bağlı Kızılören köyünde, oğlu Mehmet Ali Elmacı ile birlikte yaşayan 4 çocuk sahibi Hasan Elmacı, 11 Aralık'ta öğle saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi.

Köy civarında arama yapan yakınları, sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Hafik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İl Afet ve Acil Durum ekiplerinin de desteği ile bölgede arama çalışması yaptı. Yapılan aramalar sonucunda Hasan Elmacı, dün akşam saatlerinde Bakımlı köyü yakınlarındaki bir türbenin kenarında hareketsiz halde bulundu.

Sivas'ta kayıp olarak aranan adam donarak öldü

DONARAK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede donmak üzere olduğu belirlenen Elmacı, hemen Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Elmacı, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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