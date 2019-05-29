Sivas'ta kira yardım ücreti belli oldu

Sivas'ta evleri kentsel dönüşüm kapsamına alınan kişilere, 18 ay boyunca kira yardımı sağlanıyor.

BAŞVURU KABUL EDİLİNCE KİRA YARDIMI ALINABİLİYOR

Kira yardımı için bir dilekçe ve gereken diğer evraklar ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekiyor. Başvuruların kabul edilmesi durumunda, hak sahiplerine kira yardımı yapılıyor.

GEREKLİ EVRAKLAR

Kira yardımı için gereken belgeler; nüfus cüzdanı fotokopisi, konut veya iş yerinin tapu senedi, riskli bina tespit raporu inceleme formu, binanın tahliye edildiğine dair yeni adresi gösterir adrese dayalı nüfus kayıt örneği.