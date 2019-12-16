Sivas'ta koğuşta rahatsızlanan asker şehit oldu

Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayında vatani görevini yapan Er Mustafa Geçgel, geçtiğimiz gece koğuşunda rahatsızlanınca ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

BİR SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARI VARDI

Kalbi duran asker, buradan Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Geçgel’in bir süredir sağlık sorunları bulunduğu, solunum yetmezliğine bağlı olarak kalbinin durduğu belirtildi.

ŞEHİTİN CENAZESİ ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Vatanı görevini yaparken vefat eden askerin Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.