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Sivas'ta koğuşta rahatsızlanan asker şehit oldu

Sivas’ta koğuşta rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan asker hayatını kaybetti.

İHA | 16.12.2019 - 22:59..
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Sivas 5. Piyade Er Eğitim Tugayında vatani görevini yapan Er Mustafa Geçgel, geçtiğimiz gece koğuşunda rahatsızlanınca ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Sivas'ta koğuşta rahatsızlanan asker şehit oldu

BİR SÜREDİR SAĞLIK SORUNLARI VARDI

Kalbi duran asker, buradan Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Geçgel’in bir süredir sağlık sorunları bulunduğu, solunum yetmezliğine bağlı olarak kalbinin durduğu belirtildi.

Sivas'ta koğuşta rahatsızlanan asker şehit oldu

ŞEHİTİN CENAZESİ ANKARA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Vatanı görevini yaparken vefat eden askerin Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi.

Sivas'ta koğuşta rahatsızlanan asker şehit oldu

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