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Sivas'ta komşuların kavgası kanlı bitti

Bir şahıs tartıştığı komşusunu market bıçağı ile boynundan ağır yaraladı.

DHA | 24.09.2019 - 03:28..
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Sivas'ta, saat 23.00 sıralarında Yüceyurt Mahallesi Yüzbaşı Akgün Caddesinde bıçaklı kavga meydana geldi.

Cadde üzerinde Ömer Faruk U. (43) ile aralarında husumet bulunan komşusu Yusuf E. (28) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Yusuf E. komşusu Ömer Faruk U.’yu maket bıçağıyla boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Sivas'ta komşuların kavgası kanlı bitti VİDEO

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılardan Ömer Faruk U. Numune Hastanesi'ne, kavga esnasında yaralanan Yusuf E. ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hayati tehlikesi bulunan Ömer Faruk U. daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta komşuların kavgası kanlı bitti

Sivas'ta komşuların kavgası kanlı bitti

Sivas'ta komşuların kavgası kanlı bitti

Sivas'ta komşuların kavgası kanlı bitti

Sivas'ta komşuların kavgası kanlı bitti

Sivas'ta komşuların kavgası kanlı bitti

Sivas'ta komşuların kavgası kanlı bitti

Sivas'ta komşuların kavgası kanlı bitti

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