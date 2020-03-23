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Sivas'ta koronaya karşı sosyal mesafeli et kuyruğu

Koronavirüsle mücadele kapsamında et almak için kuyruk oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralıyla önlem aldı.

DHA | 23.03.2020 - 16:10..
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Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle vatandaşlar tedbir alıyor.

1 METRE KURALIYLA ÖNLEM ALINDI

Sivas'ta alışverişe çıkan vatandaşlar, salgına karşı Et ve Süt Kurumu önünde sosyal mesafeye dikkat ederek kuyruk oluşturdu.

Sıraya giren vatandaşlar, kuyruk oluştururken 1 metre kuralına dikkat çekerken, Et ve Süt Kurumu önünde bulunan güvenlik görevlisi, yığılmaların olmaması için önlem aldı.

Sivas'ta koronaya karşı sosyal mesafeli et kuyruğu

ÇALIŞANLAR MASKELİ VE ELDİVENLİ

İş yeri çalışanları maske ve eldivenle önlem alırken, sırada bekleyenler sosyal mesafenin iyi bir şey olduğunu belirterek, bu sürecin en kısa zamanda atlatılması temennisinde bulundu.

Sırada bekleyenler, koronavirüsten korunmak için ellerini sürekli sabunla yıkadıklarını ve kalabalığa girmemeye çalıştıklarını belirtti.

Sivas'ta koronaya karşı sosyal mesafeli et kuyruğu

Sivas'ta koronaya karşı sosyal mesafeli et kuyruğu

Sivas'ta koronaya karşı sosyal mesafeli et kuyruğu

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