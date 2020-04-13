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Sivas'ta koronayı yenen doktor görevine döndü

Koronavirüsü yenen 33 yaşındaki Dr. Uğur Corut, evindeki 14 günlük karantina sürecini tamamlayıp, alkışlar eşliğinde yeniden görevine başladı.

AA |
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Sivas'ta koronayı yenen doktor görevine döndü

Sivas'ta özel bir hastanede görevli olan 33 yaşındaki Dr. Uğur Corut'a, koronavirüs belirtilerini göstermesi üzerine 25 gün önce test yapıldı.

Test sonuçları pozitif çıkan doktor, aynı zamanda acil servisinde görev yaptığı  hastanede tedavi altına alındı.

VİRÜSÜ YENDİ GÖREVİNE GERİ DÖNDÜ

Hastanedeki tedavisini tamamlayıp evindeki 14 günlük karantina sürecini de atlarak sağlığına kavuşan Corut, meslektaşlarının alkışlarıyla yeniden görevine başladı.

"MORALİMİ YÜKSEK TUTMAYA ÇALIŞTIM"

Vakaların Türkiye'de görülmesi üzerine daha temkinli davrandıklarını belirten Corut, şunları söyledi:

"Bütün ekipmanları kullanmamıza, kendimizi korumamıza rağmen hastalığın yayılımı çok hızlı olduğu için virüs bulaştı. Hastalığa yakalanmam beni şaşırtmadı. Sonuçta acil serviste çalıştığımız için risk altındayız. Moralimi yüksek tutmaya çalıştım. Bütün hastalıklarda olduğu gibi bu hastalıkta da moralinizi yüksek tutmanız gerekiyor."

Sivas'ta koronayı yenen doktor görevine döndü


"PES ETMEYECEĞİZ"

Corut, sağlık çalışanları olarak hep birlikte bu hastalıkla savaştıklarını vurgulayarak, "Bu hastalık bitene kadar elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Göreve başladım. Kendimi gayeti iyi hissediyorum. Bu hastalıkla savaşmaya devam edeceğiz. İnşallah ilerleyen süreçte daha iyi sonuçlar alacağız. Asla pes etmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz."

Sivas'ta koronayı yenen doktor görevine döndü

Sivas'ta koronayı yenen doktor görevine döndü


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