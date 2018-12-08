taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3037
Euro
6.0411
Altın
1248.58
Borsa
93699.49
Gram Altın
212.925

Sivas'ta koyun- keçi vebası paniği

Zara ilçesine bağlı Aluçlubel köyünde, koyun-keçi vebası nedeniyle yaklaşık 200 küçükbaş hayvan telef oldu.

DHA | 08.12.2018 - 00:16..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

​İlçeye bağlı Aluçlubel köyünde yaklaşık bir ay önce koyun ve keçi ölümleri görülmeye başlandı. Ölümler devam edince köylüler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Köye gelen ekipler, ölümlerin vebadan kaynaklandığını tespit etti. Köylüler tedirgin olurken, köyden hayvan alım ve satımı da durduruldu. Ayrıca veteriner hekimler köye gelerek ilaçlama ve aşılama çalışması yaptı.

Sivas'ta koyun- keçi vebası paniği

"60 HAYVANIMI KAYBETTİM, BU BİR AFET"

Antalya'da 40 yıl yaşadıktan sonra döndüğü köyünde hayvancılık yapan Ekrem Çelik (66) kredi ile aldığı 125 küçükbaş hayvandan 60'ının telef olduğunu belirterek, "60 hayvanımı kaybettim. Veba hastalığı çıktı. Bu bir afet. Hayvanlarım kırılıyor. Sadece bende değil, köydeki tüm arkadaşlarda bu hastalık var. Bu bir afettir. Ben büyüklerimize sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar. Yapacak bir şey yoktur. Ölümler devam ediyor" dedi.

Sivas'ta koyun- keçi vebası paniği

Eşi Zeynep Çelik ise, "1 aydır bu hastalık var. Yem yemiyor, su içmiyorlar. Ölümler devam ediyor. Sadece bizim köyün çevresinde bu ölümler var'' diye konuştu.

Sivas'ta koyun- keçi vebası paniği

"200 KADAR KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU"

Köy muhtarı Özcan Çelik ise hastalığın yaklaşık bir ay önce görülmeye başladığını belirterek, "Hayvan ölümleri sonrası ekiplerin yaptığı tahlil sonuçlarında veba hastalığı olduğu ortaya çıktı. Burada yetiştiricilerimiz çok mağdur. Yaklaşık 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Ölümler devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aşılama yapıldı. Buradan büyüklerimize sesleniyoruz. Bu yetiştiricilere yardım edilsin" ifadelerini kullandı.

Sivas'ta koyun- keçi vebası paniği

Sivas'ta koyun- keçi vebası paniği

Sivas'ta koyun- keçi vebası paniği

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sivas'ta koyun- keçi vebası paniği

Sivas'ta koyun- keçi vebası paniği

1
Avusturya'nın Rusya ziyaretine güvenlik engeli

Avusturya'nın Rusya ziyaretine güvenlik engeli

0
Hastanede kuvöz olmayınca bebeğini kaybetti

Hastanede kuvöz olmayınca bebeğini kaybetti

0
Mars'tan gelen sesler kaydedildi

Mars'tan gelen sesler kaydedildi

2
Turuncu Atakule kadına şiddete karşı

Turuncu Atakule kadına şiddete karşı

2
Her yıl 1 milyon 350 bin kişi trafik kazalarında ölüyor

Her yıl 1 milyon 350 bin kişi trafik kazalarında ölüyor

1
Akdeniz'de göçmenleri kurtaran gemiye Avrupa'dan engel

Akdeniz'de göçmenleri kurtaran gemiye Avrupa'dan engel

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir