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Sivas'ta küle dönen fabrikada zarar 12 milyon TL

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında çıkan yangında araştırmalar devam ediyor.

İHA | 09.11.2019 - 14:02..
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Sivas’ta dün Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısımda bulunan bir plastik fabrikasının bitişiğinde bulunan tekstil deposunda çıkan yangın, plastik fabrikasına sıçramış ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesine rağmen 3 saatte güçlükle söndürülmüştü.

İNCELEME YAPILDI

İstanbul’da bulunduğu sırada yangını haber alarak Sivas’a gelen fabrika sahibi Nafi Doğan'ın, bugün yanan fabrikasında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Sivas'ta küle dönen fabrikada zarar 12 milyon TL

12 MİLYON TL ZARAR

Fabrika ve içerisindeki malzemeler tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, Doğan maddi hasarını 12 milyon TL olarak açıkladı.

Sivas'ta küle dönen fabrikada zarar 12 milyon TL

''KUNDAKLAMA OLABİLİR''

Doğan yaptığı açıklamada, “Yangın cuma namazı sırasında çıkmış. Yan tarafta bulunan tekstil deposunda başlayarak fabrikamıza sıçramış. Sabotaj da olabilir depoya atılan bir sigara izmaritinden de çıkmış olabilir. Bu konu araştırılıyor. Maddi hasarım 12 milyon TL civarında. Sigortamız yoktu. En kısa sürede toparlanıp yeniden üretime geçmeyi planlıyoruz.” dedi.

Sivas'ta küle dönen fabrikada zarar 12 milyon TL

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