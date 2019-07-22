Sivas'ta lastiği patlayan otomobil devrildi: 6 yaralı

1 Dünyanın en iri kemirgeni ilgi odağı oldu Ana vatanı Güney Amerika olan kapibaralar, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

2 1 yıl boyunca yeni kıyafet almama hareketi Yaşadığımız gezegeni korumak için tüketim çılgınlığına karşı bu harekete katılır mıydınız?

3 Suna Pekuysal kimdir Babasının kendisine çizdiği kader ve annesinin gönlünü kaptırdığı tiyatrodan boynuna taktığı madalyon ile tutkulu bir ömür süre, sinema ve tiyatronun huysuz ve tatlı kadını, Suna Pekuysal’ın hayat hik

4 Tom Robbins kimdir Ayı ve güneşi bir başka algılamamıza sebep, hayal gücü Kaf Dağı’nı aşan yazar Tom Robbins’in hayat hikayesidir.

5 İstanbul'da 271 milyon sahte dolar ele geçirildi Esenyurt’ta bir matbaaya düzenlenen operasyonda, Kurban Bayramı öncesi piyasaya sürülmek üzere 100’lük banknotlar halinde sahte 271 milyon 150 bin Amerikan doları bulundu.

6 Millilerin EuroBasket 2021 elemelerindeki rakipleri 12 Dev Adam, 2021 FIBA Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası elemelerinde D grubunda yer alacak. Milliler Hırvatistan, Hollanda ve İsveç ile mücadele edecek.