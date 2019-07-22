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Sivas'ta lastiği patlayan otomobil devrildi: 6 yaralı

Lastiği patlayan otomobil,sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu.

DHA | 22.07.2019 - 13:38..
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Hafik yönünden Sivas'a giden Fahri Güney yönetimindeki 58 TA 249 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki sürücü ile birlikte Yeter Turunç, Başak Turunç, Hasan Görmez, Ayşe Görmez ve Medine Kul yaralandı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta lastiği patlayan otomobil devrildi: 6 yaralı

Sivas'ta lastiği patlayan otomobil devrildi: 6 yaralı

Sivas'ta lastiği patlayan otomobil devrildi: 6 yaralı

Sivas'ta lastiği patlayan otomobil devrildi: 6 yaralı

Sivas'ta lastiği patlayan otomobil devrildi: 6 yaralı

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