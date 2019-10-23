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Sivas'ta liselilerin kavgasında 1 öğrenci öldü

Sivas'ta iki ayrı liseden öğrencilerin kavgasında yaralanan bir öğrenci hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

İHA | 23.10.2019 - 00:44..
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Mevlana Mahallesi’nde bulunan Ethembey Parkı’nda meydana geldi. Poliste de kaydı bulunan Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K (16) ile Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri olan Ö.A (16) ve Emre Aslıvar (16) arasında tartışma çıktı.

Sivas'ta liselilerin kavgasında 1 öğrenci öldü

KALBİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine B.K. bıçakla Ö.A.’yı kolundan yaralayıp Emre Aslıvar’ın kalbine sapladı. Yaralı öğrenciler ambulansla Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Aslıvar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ö.A’nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay sonrası kaçan B.K.’nin bulunması için çalışma başlattı.

Sivas'ta liselilerin kavgasında 1 öğrenci öldü

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