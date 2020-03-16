Sivas'ın Eskikale Mahallesinde önceki gün ev eşyaları satışı yapan mağazanın açılışı gerçekleştirilirken, açılışa özel ürünlere indirim uygulandı.

İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen yüzlerce kişi ise açılış saatinden önce iş yeri önünde toplandı.

Sivas'ta mağaza açılışında izdiham yaşandı VİDEO

VATANDAŞLAR BİRBİRLERİYLE YARIŞTI

Açılışın yapılmasıyla birlikte vatandaşlar mağaza içerisine akın etti. Koşarak mağazaya girenler ürünleri alabilmek için birbirleri ile yarıştı.

Yaşanan izdiham nedeniyle birçok kişi ezilme tehlikesi geçirirken, giriş kapısında sıkışanların yanı sıra kalabalıktan bunalanlar, çevredekiler tarafından kenara çekilerek sakinleştirildi.

KORONAVİRÜS UYARILARI GÖRMEZDEN GELİNDİ

Ürün almayı başarabilenler ise kasa önünde uzun kuyruk oluştururken, koronavirüs önlemleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması yönündeki uyarılara rağmen yaşanan görüntü şaşkına çevirdi.

Açılış sosyal medyada büyük tepki topladı.

"FİYAT ARTIŞI YAPANLARA TEPKİ İÇİN İNDİRİM YAPTIK"

Açılış öncesi böyle bir yoğunluğun olacağını öngöremediklerini söyleyen Mağaza sahibi Muhammed Uğur, "Öncelikle bu şekilde gündeme gelmek bizi gerçekten üzdü. Bizim buradaki tek amacımız ülkemizin zor süreçten geçtiği şu dönemde istihdam sağlamak ve ekonomiye canlılık vermektir. Asıl amacımız budur. Ama biz böyle bir yoğunluğun olacağını öngöremedik. Şu anda koronavirüsü bahane ederek birçok esnaf fiyatları kat kat artırıyor. Maske, kolonya, dezenfektan ürünleri olsun fiyat artışları yaptıkları için biz de buna tepki olsun diye mağazamızda indirim yapmak istedik. Açılışımızı biz 1,5 ay öncesinden belirlemiştik. 10 gündür de reklamlarımız yapılıyordu. Bize koronavirüs nedeniyle resmi bir uyarı da gelmedi. Eğer bir uyarı gelmiş olaydı biz bunu ciddiye alırdık. Zaten biz açılış öncesi de mağazada dezenfektan işlemimizi profesyonel ekiplere yaptırdık. Normalde haftada 1 kez dezenfekte işlemi yaptırma kararı almıştık. Ama bu tepkilerden dolayı biz bunu her gün yapmaya karar verdik." dedi.