Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi: 9 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında mahkum taşıyan nakil aracının devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum olmak üzere 9 kişi yaralandı.

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Girdikleri marketi keserle soydular

Konya'da girdikleri markette iş yeri çalışanına keserle saldırdıktan sonra kasadaki 2 bin lira ile sigara çalan iki şüpheliden biri, polis ekiplerince yakalandı.