Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi: 9 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, Tokat'tan Mardin'e mahkum sevkiyatı yapan Murat Kaynar yönetimindeki cezaevi nakil aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.
5 ASKER, 4 MAHKUM YARALANDI
Yol kenarındaki tümseğe çarptıktan sonra takla atarak tekrar düzelen araç içerisindeki 5 asker ile 4 mahkum yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.