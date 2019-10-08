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Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi: 9 yaralı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında mahkum taşıyan nakil aracının devrilmesi sonucu 5 asker ve 4 mahkum olmak üzere 9 kişi yaralandı.

DHA | 08.10.2019 - 08:44..
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Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, Tokat'tan Mardin'e mahkum sevkiyatı yapan Murat Kaynar yönetimindeki cezaevi nakil aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

5 ASKER, 4 MAHKUM YARALANDI

Yol kenarındaki tümseğe çarptıktan sonra takla atarak tekrar düzelen araç içerisindeki 5 asker ile 4 mahkum yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi: 9 yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar, ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Sivas'ta mahkumları taşıyan araç devrildi: 9 yaralı

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