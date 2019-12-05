Devlet Su İşleri personeli Burak Ayvalıoğlu, ilçede çalışma yaparken Acısu Köprüsü kenarında beyaz bir hayvan gördü. Ayvalıoğlu, cep telefonu kamerası ile hayvanın video ve fotoğraflarını çekti.

Sivas'ta nadir görülen beyaz gelincik, objektife takıldı

ÇOK HIZLI HAREKET EDİYOR

Çık hızlı hareket ettiği için kısa süreliğine görüntülenen hayvan kısa sürede bölgeden uzaklaşarak kayboldu. Kış olduğu için beyaz renge bürünen gelincik, görüntüsüyle ilgi çekti.

"NE SİNCABA NE DE FAREYE BENZİYORDU"

Hayvanı ilk gördüğünde şaşırdığını belirten Burak Ayvalıoğlu, "Köprü yakınında su debisi ölçümü yaparken bir hayvan gördük. Ne sincaba ne de fareye benziyordu. Hemen görüntülemek için cep telefonumu aldım, kısa süre kaydedebildim. Sonra yaptığımız araştırmada, gelincik olduğunu öğrendik. Sivas'ta da yaşadığını göstermek için paylaştık" dedi.

Gelincikler, kışın beyaz, yazın ise kahverengi renge dönüşme özelliği ile biliniyor.