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Sivas'ta öğretmenler Aşık Veysel'i türkülerle andı

Sivas'a atanan 25 öğretmen, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'i sevilen türküleriyle yad ettiler.

Haber Merkezi | 18.03.2019 - 09:30..
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Sivas'a atanan 26 öğretmen, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun Sivrialan köyündeki kabrini ve müzeyi ziyaret etti.

Öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan eşliğinde, ders dışı etkinlik faaliyetleri kapsamında Veysel'in doğup büyüdüğü Sivrialan köyüne giderek, 21 Mart'taki ölüm yıl dönümü öncesi ozanın mezarı başında dua okudu.

Sivas'ta öğretmenler Aşık Veysel'i türkülerle andı

SEVİLEN TÜRKÜLER SESLENDİRİLDİ

Anafartalar Ortaokulu'nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Tülay Berkil, Veysel'in bal mumundan yapılmış heykelinin yanında saz çalıp, ozanın sevilen parçalarını seslendirdi.

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