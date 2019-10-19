Sivas'ta otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, İsmet Yılmaz Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Sivas'ta otomobil ile halk otobüsünün kazasını kameralar kaydetti VİDEO

YOLCU OTOBÜS ALTINDA KALDI

Henüz ismi öğrenilemeyen lüks otomobil sürücüsü tali yoldan bulvara kontrolsüz girerek M.B. yönetimindeki halk otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan halk otobüsü yol kenarındaki tarlaya düştü. Kazada otobüs sürücüsü yaralanırken isminin Emel Duru Duygu olduğu öğrenilen kadın yolcu yan yatan otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kazaya sebep olan araç hurdaya dönerken sürücüsü ise kayıplara karıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından otobüs şoförü hastaneye sevk edildi. Otobüsün altında sıkışan kadın yolcunun cesedi uzun uğraşılar sonucu çıkartıldı.

OTOBÜSTE BAŞKA YOLCU YOKTU

Feci kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde olay yerinde hayatını kaybeden yolcunun son görüntülerinin otobüsün ön camına yansıdığı görüldü. Öte yandan otobüste sadece bir yolcu ile şoförün bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.