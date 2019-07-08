taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.761
Euro
6.4696
Altın
1398.02
Borsa
99634.78
Gram Altın
259.137

Sivas'ta otomobil beton duvarlar arasına devrildi

Beton duvarlar arasına devrilen otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

AA | 08.07.2019 - 05:37..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisinde  şarampole uçarak yol kenarındaki bir iş yerinin beton duvarları arasında sıkıştı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta otomobil beton duvarlar arasına devrildi

Kazada sürücü ile araçta bulanan Leyla (41), Nazlı (21), Feyza (21), Fulya (15) ve Muhammed Fehmi Kubat (10) yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Leyla ve Fulya Kubat'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump anketlerde önde

Trump anketlerde önde

52
Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

Brezilya Kupa Amerika'da şampiyon

8
Akçakoca'ya turist akını

Akçakoca'ya turist akını

11
Diyarbakır'da uzun namlulu silahlarla kavga

Diyarbakır'da uzun namlulu silahlarla kavga

6
ABD'den İranlı babaya vize çıkmadı

ABD'den İranlı babaya vize çıkmadı

5
Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 48 kaçak göçmen yakalandı

17
Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Turgutlu'da pompalı tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir