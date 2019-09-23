Sivas'ta otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçeleri arasındaki yolda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, bir anda kontrolden çıkarak, yol kenarında bulunan dere yatağına uçtu.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı fark eden çevredekiler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye uçan ve ters dönerek duran otomobilde bulunan Hakan Umuç (35) ve Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada otomobil içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖLÜ SAYISI 4 OLDU

Kazada yaralanan çocuklardan Yavuz Selim Umuç (9), tedaviye alındığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Hastanelerde tedaviye alınan yaralılar Fatih Umuç (23), Aysun Umuç (32), Hicran Dalga (32) ve Sibel Erva Dalga'nın (3) hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Otomobilde bulunanların, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki yakınlarının düğününe katıldıktan sonra evlerine döndüğü orta çıktı.

























