1 Sivas'ta trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti Polis memurunun idaresindeki otomobil ile bir başka aracın çarpıştığı kazada polis hayatını kaybederken, 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

2 Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşan Ramazan ayı için fitre ve zekat çağrısında bulundu. İmamoğlu, "Fitre ve zekatlarınızı belediyeye bağışlamanız için hukuki bir engel yok" dedi.

3 444 milyon yıl önce gerçekleşen kitlesel yok oluşun nedeni bulundu Bilim insanları, 444 yıl önce tüm canlı türlerinin yüzde 85'ini ortadan kaldıran kitlesel yok oluş hakkında yeni bir araştırma yaptı.

4 Erol Bulut'un F.Bahçe yorumu: Hazırım Adı Fenerbahçe ile anılan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli ekiple ilgili konuştu. Bulut, "Sezon sonu sözleşmem bitiyor, sonrası nasıl olacak ben de göremiyorum" dedi.

5 Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem Yayladağı ilçesi açıklarında, saat 10.40'ta 4.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

6 Yayanın, otomobillerin arasında sıkıştığı zincirleme kaza Adana'da kırmızı ışıkta gerçekleşen zincirleme kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya Zekeriya Çelik yaralandı.