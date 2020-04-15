Sivas'ta trafik kazası: 1 polis hayatını kaybetti

Sivas'ta Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde görevli polis memuru Mehmet Harun Okşar idaresindeki 58 ABG 369 plakalı otomobil, Galericiler Kavşağı'nda, Ahmet Turan Yücer (21) yönetimindeki 06 BP 2489 plakalı otomobille çarpıştı.
POLİS MEMURU ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI
Meydana gelen kazada polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken, diğer otomobildeki sürücü Yücer ile araçta bulunan Selimhan Kıral (21) ve Furkan Yıldız (22) yaralandı.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar, ambulanslarla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
CEZANE MORGA KALDIRILDI
Polis memurunun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.