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Sivas'ta plastik şişirme makinesine sıkışan işçi öldü

Ustabaşı İsmail Şeker, plastik şişirme makinesinin bakımını yaparken yaşamını yitirdi.

AA | 04.05.2019 - 16:45..
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Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada ustabaşı olarak çalışan İsmail Şeker, bakımını yaptığı plastik şişirme makinesine başını sıkıştırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mesai arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan Şeker, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Şeker'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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