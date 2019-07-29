Sivas'ta polisleri taşıyan servis kamyonetle çarpıştı

Sosyal medyada organize olan birbirini tanımayan Ankaralı kadınlar, hayatlarında hiç oynamadıkları futbolun keyfini çıkarttı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmek üzere SpaceX'in donanım, deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan kargo mekiği yola çıktı.

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Arananlar listesindeki 238 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin hazırladığı terör listesinden 238 terörist eksildi. Bu rakamın ekonomik anlamı ise yaklaşık 175 milyon lira oldu.