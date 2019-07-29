Sivas'ta polisleri taşıyan servis kamyonetle çarpıştı

Sivas’ta özel harekat polislerini taşıyan servis minibüsü ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3'ü özel harekat polisi olmak üzere 5 kişi yaralandı.
ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ
Sivas-Erzincan karayolundaki kazada, kamyonla özel harekat polislerini taşıyan servisin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
YARALILAR ARASINDA 3 POLİS BULUNUYOR
3'ü özel harekat polisi olmak yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.