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Sivas'ta polisleri taşıyan servis kamyonetle çarpıştı

Özel harekat polislerini taşıyan araç, karşıdan gelen kamyonla çarpıştıktan sonra 3 polis yaralandı.

İHA | 29.07.2019 - 09:51..
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Sivas’ta özel harekat polislerini taşıyan servis minibüsü ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 3'ü özel harekat polisi olmak üzere 5 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Sivas-Erzincan karayolundaki kazada, kamyonla özel harekat polislerini taşıyan servisin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sivas'ta polisleri taşıyan servis kamyonetle çarpıştı

YARALILAR ARASINDA 3 POLİS BULUNUYOR

3'ü özel harekat polisi olmak yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta polisleri taşıyan servis kamyonetle çarpıştı

Sivas'ta polisleri taşıyan servis kamyonetle çarpıştı

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