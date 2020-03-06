Sivas’ta şap hastalığı paniği: Pazarlar kapatıldı

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında ve çevre illerde şap hastalığı görüldü.

TEDBİREN KAPATILDI

Tedbir amaçlı ilçedeki canlı hayvan pazarını kapattıklarını belirten Şarkışla Tarım ve Orman Müdür Vekili Furkan Yurt, "Çevre illerde şap hastalığı çıkması, ilçemize yapılan hayvan hareketlerinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşması ve hastalığın ilçemize bulaşmasını önlemek amacıyla İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı ile canlı hayvan pazarı, aşılama süresi boyunca tedbiren kapatıldı." dedi.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İlçede şap hastalığına rastlanılmadığını vurgulayan Yurt,"İlçemizde hastalık çıkışı olmayıp, hayvan pazarımız ilçemize hastalığın bulaşmasını önlemek amacı ile kapatılmıştır. Menşei bilinmeyen, pasaportsuz, sağlık raporsuz hayvanların satın alınmaması önemli. Aşılama çalışmalarını en kısa sürede tamamlayıp pazarımızı yeniden hizmete açacağız. Ekiplerimiz mesai merhumu gözetmeden aşılama çalışmalarına devam ediyor." dedi.