taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0975
Euro
6.848
Altın
1672.29
Borsa
111628.03
Gram Altın
327.241
Bitcoin
55655.59

Sivas’ta şap hastalığı paniği: Pazarlar kapatıldı

Hayvan pazarları, ortaya çıkan şap hastalığı sonrası tedbiren kapatıldı.

AA | 06.03.2020 - 10:29..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarında ve çevre illerde şap hastalığı görüldü.

TEDBİREN KAPATILDI

Tedbir amaçlı ilçedeki canlı hayvan pazarını kapattıklarını belirten Şarkışla Tarım ve Orman Müdür Vekili Furkan Yurt, "Çevre illerde şap hastalığı çıkması, ilçemize yapılan hayvan hareketlerinin kontrol edilemeyecek boyutlara ulaşması ve hastalığın ilçemize bulaşmasını önlemek amacıyla İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu kararı ile canlı hayvan pazarı, aşılama süresi boyunca tedbiren kapatıldı." dedi.

Sivas’ta şap hastalığı paniği: Pazarlar kapatıldı

AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İlçede şap hastalığına rastlanılmadığını vurgulayan Yurt,"İlçemizde hastalık çıkışı olmayıp, hayvan pazarımız ilçemize hastalığın bulaşmasını önlemek amacı ile kapatılmıştır. Menşei bilinmeyen, pasaportsuz, sağlık raporsuz hayvanların satın alınmaması önemli. Aşılama çalışmalarını en kısa sürede tamamlayıp pazarımızı yeniden hizmete açacağız. Ekiplerimiz mesai merhumu gözetmeden aşılama çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Sivas’ta şap hastalığı paniği: Pazarlar kapatıldı

İlginizi Çekebilir
70 binde bir görülen hastalığı fizik tedaviyle yenecek
Cornelia de Lange sendromlu Nazlı Melek'in umut ışığı fizik tedavi oldu.
Ziyaret sayısı artınca bulduğu taşı satılığa çıkardı
Çorum'da yaşayan çiftçi Mutlu Yılmaz’ın geçen yıl nisan ayında nohut ektiği sırada tarlasında bulduğu 68 kiloluk gök taşı, Çorum Müzesi'nde sergilendiği 1.5 ayda, 4 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Adana'da işe giderken başından vuruldu
İşe giderken kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından vurulan adam, hayatını kaybetti.
Yunan polisinin botlarını batırdığı göçmenler kurtarıldı
Aydın'ın Didim ilçesinden lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin botu, Yunan polisi tarafından batırılırken 14 göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İdlib'deki ateşkes devreye girdi
İdlib'deki ateşkes devreye girdi
426
Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın
Trump: Bırakalım Suriye ile Türkiye savaşsın
232
ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı
ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey, VIP'ten geçmeyince üzeri arandı
66
Dünya genelindeki koronavirüs bilançosu artıyor
Dünya genelindeki koronavirüs bilançosu artıyor
52
Yunan polisinin göz yaşartıcı bomba stokları bitiyor
Yunan polisinin göz yaşartıcı bomba stokları bitiyor
49
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
Engin Özkoç'un milletvekilliği düşebilir
270
İsrail'deki üçüncü erken seçimlerin sonuçları paylaşıldı
İsrail'deki üçüncü erken seçimlerin sonuçları paylaşıldı
40
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir