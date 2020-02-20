Sivas'ta silahlı firari mahkum 3 sonunda teslim oldu

Sivas Açık Cezaevi'nde 31 ayrı suçtan hükümlü bulunan Mustafa Deniz, firar etti.

POLİSLERİ FARKEDİNCE ÇATIYA ÇIKTI

Polis ekipleri firari mahkumu yakalamak için çalışma başlattı. Sivas'ın Alibaba Mahallesi 42'nci Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanda Mustafa Deniz'in gizlendiği ihbarını alan ekipler harekete geçti. Mustafa Deniz, ekipleri fark edince, apartmanın çatısına çıkarak yanında silah bulunduğunu ve yaklaşmaları halinde kendine zarar vereceğini söyledi.

3 SAAT SONUNDA TESLİM OLDU

Bunun üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Mustafa Deniz, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu. İfadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen firari mahkumun işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderileceği öğrenildi.