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Sivas'ta silahlı firari mahkum 3 sonunda teslim oldu

Sivas'ta bir binanın çatısına çıkan silahlı cezaevi firarisi ekiplerin 3 saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu.

DHA | 20.02.2020 - 00:44..
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Sivas Açık Cezaevi'nde 31 ayrı suçtan hükümlü bulunan Mustafa Deniz, firar etti.

POLİSLERİ FARKEDİNCE ÇATIYA ÇIKTI

Polis ekipleri firari mahkumu yakalamak için çalışma başlattı. Sivas'ın Alibaba Mahallesi 42'nci Sokak'ta bulunan 8 katlı bir apartmanda Mustafa Deniz'in gizlendiği ihbarını alan ekipler harekete geçti. Mustafa Deniz, ekipleri fark edince, apartmanın çatısına çıkarak yanında silah bulunduğunu ve yaklaşmaları halinde kendine zarar vereceğini söyledi.

Sivas'ta silahlı firari mahkum 3 sonunda teslim oldu

3 SAAT SONUNDA TESLİM OLDU

Bunun üzerine bölgeye sağlık ekipleri de sevk edildi. Mustafa Deniz, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu. İfadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen firari mahkumun işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Sivas'ta silahlı firari mahkum 3 sonunda teslim oldu

Sivas'ta silahlı firari mahkum 3 sonunda teslim oldu

Sivas'ta silahlı firari mahkum 3 sonunda teslim oldu

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