Sivas'ta sokağa çıkan gence 7 bin 890 lira para cezası

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından polis ekipleri, salgınla mücadele kapsamında denetimleri sıklaştırdı.

KURYE YAŞI KÜÇÜK VE EHLİYETSİZ ÇIKTI

Sivas'ta İnönü Bulvarı üzerinde denetim sağlayan polis ekipleri, motosikletli kuryeyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Yapılan denetim sonrası M.E. adındaki kuryenin, 19 yaşında ehliyetsiz ve trafik yönünden bazı kusurların bulunduğu tespit edildi.

7 BİN 892 LİRA PARA CEZASI

Polis ekiplerince, yasağı bulunan kuryeye sokağa çıktığı için kabahatler kanununa göre 392, trafik kusurları yönünden ise 7 bin 500 olmak üzere toplamda 7 bin 892 lira para cezası kesildi.

Motosiklet trafikten men edilirken genç kurye ise ekipler tarafından uyarılarak evine gönderildi.