Sivas'ta sosyal medyadan polise hakarete gözaltı

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir operasyon düzenledi.

HAKARET EDEN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Bazı haber sitelerinde de yer alan ve sosyal medyadan canlı yayında polise hakaret eden şüphelinin, çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan 24 yaşındaki B.Y. olduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli hakkında ayrıca, canlı yayın sırasında trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için de işlem yapıldı.