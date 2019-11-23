Sivas'ta tır ile çarpışan aracın sürücüsü araçta sıkıştı

Sivas'ın Kangal ilçesi Kocakurt Köyü mevkiinde saat 19.00 sıralarında, Sivas istikametinden Malatya istikametine giden S. M. idaresindeki otomobil ile karşı istikametten gelen sürücüsü belirlemeyen tır çarpıştı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpışma sonrası otomobil hurdaya döndü. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri yaralıyı hurdaya dönen otomobilden çıkarmakta güçlük çekince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kangal Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonrası yaralı 1 buçuk saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü VİDEO

SÜRÜCÜ KAZADA AĞIR YARALANDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.