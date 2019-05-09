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Sivas'ta tır ile cip çarpıştı: 2 ölü

Merkeze bağlı Kartalca köyünde tır ile cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

DHA | 09.05.2019 - 08:44..
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Sivas'ta Şarkışla istikametine giden Mahmut Gül yönetimindeki 39 BG 192 çekici ve 67 UG 881 dorse plakalı tır, karşı yönden gelen 60 KP 700 plakalı cip ile merkeze bağlı Kartalca köyünde çarpıştı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Çarpışmanın etkisiyle cip, şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri cipte sıkışan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sivas'ta tır ile cip çarpıştı: 2 ölü

TIR SÜRÜCÜSÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Tır sürücüsü Mahmut Gül ise kazadan yara almadan kurtuldu. Cipte sıkışarak hayatını kaybeden iki kişi, AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile çıkarılarak, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır şoförü Mahmut Gül, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sivas'ta tır ile cip çarpıştı: 2 ölü

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta tır ile cip çarpıştı: 2 ölü

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