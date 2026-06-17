Sivas’ta tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü: Sürücü ağır yaralı

Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi içerisinde Küçük Sanayi Caddesi üzerinde öğle saatlerinde, E.K. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen A.İ.B. yönetimindeki tır çekicisi çarpıştı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle otomobil adeta hurda yığınına döndü. Araçta bulunan sürücü E.K., ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre E.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olay yerinde araçların kaldırılması ve trafik akışının yeniden sağlanması için çalışma yapıldı.