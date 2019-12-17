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Sivas'ta tırnakçı kadınlar yakayı ele verdi

200 lira ile 1 adet sigara almak isteyen tırnakçı kadın, yakalandı.

İHA | 17.12.2019 - 15:49..
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Sivas’ta tırnakçılık olayı meydana geldi...

İki kadın Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan bir markete girdi.

200 lira verip bir paket sigara alan kadın, para üstünü aldıktan sonra sadece 1 adet sigara almak istediğini belirterek paketi iade etti.

PARANIN YIRTIK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Bir süre kasada bulunan iş yeri sahibi Özkan Polat’ı oyaladıktan sonra bu kez para üstü olarak verilen paranın yırtık olduğunu söyledi.

Tırnakçılık yöntemi ile dolandırılacağını anlayan Polat, kadının elindeki parayı alarak adet şeklinde sigara satışı olmadığını söyledi.

İKİ KADIN DIŞARIYA ÇIKARDI

Polat, kadının kendine verdiği 200 lirayı geri vererek, iki kadını iş yerinden dışarı çıkardı. Polat, durumu polis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Kısa bir süre sonra ise olay yerine gelen polis ekipleri iki kadını gözaltına aldı.

200 Lira ile 1 adet sigara almak istedi, yakayı ele verdi -1

200 Lira ile 1 adet sigara almak istedi, yakayı ele verdi -2

200 Lira ile 1 adet sigara almak istedi, yakayı ele verdi -3

200 Lira ile 1 adet sigara almak istedi, yakayı ele verdi -4

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