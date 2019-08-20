taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6446
Euro
6.2601
Altın
1496.32
Borsa
95286.18
Gram Altın
271.528

Sivas'ta trafik kazası: 10 yaralı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

AA | 20.08.2019 - 07:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Mehmet Fatih Demir (41) yönetimindeki 06 EB 8478 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Gültepe Mahallesi Galericiler Sitesi kavşağında Bilal Hargün (32) yönetimindeki 38 AAJ 465 plakalı otomobille çarpıştı.

Sivas'ta trafik kazası: 10 yaralı

4'Ü ÇOCUK 10 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Eyüp Hargün (63), Hatice Hicret Demir (26), Rüveyda Demir (60), Mehmet Yahya Hargün, Betül Demir (7), Fatımatuz Zehra Demir (38), Eda Hargün ve Saliha Beyza Hargün (1) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta trafik kazası: 10 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

Nükleer anlaşma bitti, ABD yeni füzesini denedi

11
İzmir'deki orman yangını giderek yayılıyor

İzmir'deki orman yangını giderek yayılıyor

92
CHP'li Öztrak: Türkiye Akdeniz'de yalnız kaldı

CHP'li Öztrak: Türkiye Akdeniz'de yalnız kaldı

111
İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi

İstanbul Aksaray'da birçok Arapça tabela değiştirilmedi

75
Diyanet'e göre bazı çizgi filmler sakıncalı

Diyanet'e göre bazı çizgi filmler sakıncalı

92
Çalındığını söylediği keçileri jandarma dağda buldu

Çalındığını söylediği keçileri jandarma dağda buldu

19
Kara deliğin nötron yıldızını yuttuğu tespit edildi

Kara deliğin nötron yıldızını yuttuğu tespit edildi

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir