Sivas'ta trafik kazası: 10 yaralı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yaz tatiline kaldığı yerden devam ediyor.

Serenay Sarıkaya: Hiçbir zaman unutmayacağım

Sevgilisi ile bir davete katılan Şeyma Subaşı'nın göbeği sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

3 aylık hamile olan Bergüzar Korel'in 2. bebeğenin cinsiyetini doğunca öğrenecek.

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Gülşen Bubikoğlu Amerika'da torun bakıyor

Bir zamanlar "Yeşilçam'ın en güzel gülen yıldızı" unvanını taşıyan ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nu hayranları sosyal medya hesabından takip ediyor.