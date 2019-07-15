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Sivas’ta traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

İHA | 15.07.2019 - 17:09..
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Açıklamalara göre traktör kazası, Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Gözköy köyünde meydana geldi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN BABANIN OĞLU AĞIR YARALI

Kazada, Fiyaz Şimşek(59) yönetimindeki 58 SD 155 traktör freni tutmayınca önce hızlandı ardından devrilerek durabildi.

Fiyaz Şimşek traktörün üzerinden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Muhtalip Şimşek(38) ise ağır yaralandı.

Sivas’ta traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

112 ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesi acil servisine kaldıran Muhtalip Şimşek burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas’ta traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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