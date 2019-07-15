Sivas’ta traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Açıklamalara göre traktör kazası, Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Gözköy köyünde meydana geldi.

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN BABANIN OĞLU AĞIR YARALI

Kazada, Fiyaz Şimşek(59) yönetimindeki 58 SD 155 traktör freni tutmayınca önce hızlandı ardından devrilerek durabildi.

Fiyaz Şimşek traktörün üzerinden düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Oğlu Muhtalip Şimşek(38) ise ağır yaralandı.

112 ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesi acil servisine kaldıran Muhtalip Şimşek burada yapılan ilk müdahalelerin ardından Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.