Sivas'ta uyuşturucu madde operasyonu

Sivas'ta Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat üzerine ilçeye uyuşturucu madde getirdiği ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan teknik takip sonucunda ilçe otogarına İstanbul'dan otobüsle gelen kadın şüpheliler E.B., N.H. ve D.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise 119 extacy hap ve 40 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler E.B., N.H. ve D.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.









