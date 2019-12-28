Sivas'ta yaban keçisi avcısına 20 bin lira ceza

Sivas’a bağlı Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri birlikte önleyici kolluk devriyesine başladı.

YASAK ALANDA AV YAPTI

İlçeye bağlı Kekliktepe-Bahçeli Köyü kırsalında atılan devriyede 1960 doğumlu olduğu öğrenilen G.M.A. isimli şahsın ava kapalı alanda, kotasız ve izinsiz, takozsuz olarak yaban keçisi avı yaptığı tespit edildi.

20 BİN LİRA CEZA

Vurulan yaban keçisi ve av tüfeği muhafaza altına alınırken, avı yapan şahsa 4915 saylı kanun gereği yasaklı tür avlamak ve diğer suçlardan toplamda 20 bin lira idari para cezası kesildiği bilgisine ulaşıldı.





