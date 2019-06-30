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Sivas'ta yanlış kapı 1 yıl kaybettirdi

DGS'ye girmek için gelen adaylar, sınav binasına girmek için yanlış kapıya yönelince saniyeler ile sınava giremediler.

İHA | 30.06.2019 - 12:51..
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Sivas’ta Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmek için gelen adaylar, sınav binasına girmek için fakültenin bir diğer kapısına yöneldi.

Adaylar binaya girişlerin diğer kapıda olduğunu öğrenince ise koşa koşa sınav salonuna yetişmeye çalıştı.

SANİYELERLE SINAVA GİREMEDİLER

Fakat saatler 10.00’ı geçtiği için adaylar sınav binasına alınmadı. Binaya alınmayan adaylar bir süre girebilmek için ısrar etti fakat görevli adayların sınav giriş saatinden sonra geldiklerini belirterek sınava alınmayacaklarını söyledi.

Bazı adaylar ise koşarak geldikleri sınav binasına saniyelerle girmeyi başardı. Öte yandan, kimlik yerine ehliyet ile sınava girmek isteyen başka bir aday sınav salonuna alınmadı.

Sivas'ta yanlış kapı 1 yıl kaybettirdi

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