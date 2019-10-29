Sivas'ta yaşanan dolandırıcılık kameraya yakalandı

Sivas'ta bir markete giren dolandırıcının, el çabukluğuyla market sahibini dolandırmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Ayakla dolandırıcılık güvenlik kamerasında VİDEO

EL ÇABUKLUĞUNU KULLANDI

Sivas’ta meydana gelen olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan bir markete girdi. 100 lira verip bir paket sigara alan kişi, para üstünü aldıktan sonra el çabukluğu ile 50 TL’yi yere attı. Bir süre kasada bulunan iş yerini sahibini Özkan Polat’ı oyaladıktan sonra para üstünün eksik olduğunu söyledi.

ŞÜPHELENİP KAMERAYI KONTROL ETTİ

Polat, para üstüne tam olarak verdiğini düşünmesine rağmen paranın eksik olduğunu görünce 50 TL daha ödedi. Dolandırıcı bir süre daha Polat’ı oyaladıktan sonra en müsait anı bekleyip yerdeki parayı alıp elindeki paraların arasına kattı, bir süre sonra da marketten ayrıldı. Durumdan şüphelenen Polat, güvenlik kamerası görüntüleri izledikten sonra farklı bir yöntem ile dolandırıldığını anlayarak polisten yardım istedi.

''BEN UTANDIM''

Dolandırıcının bulunması için çalışma başlatıldı. Polat yaptığı açıklamada, “Ben parayı tam olarak verdiğimden emindim. Ancak elindeki para eksik olunca belki yanılmışımdır diye düşünerek 50 TL daha ödedim. Görüntüleri izleyince olayı anladım. Babam yaşında bir adamdı. Bu yaptığından dolayı ben utandım” dedi.