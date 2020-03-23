Sivas'ta yaşayan Turunç Y.'yi telefonla arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini komiser olarak tanıtıp, "Hakkınızda işlem yapacağız, bu nedenle evinize geleceğiz." dedi.

ALTINLARI ÇALIP, KAÇTI

Kısa süre sonra kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, Turunç Y.'den ziynet eşyalarını getirmesini söyledi.

Kadın da sahte polise inanarak, 20 bin lira değerindeki altınları şüpheliye verdi.

POLİS, ZANLIYI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Altınları alarak olay yerinden kaçan şüphelinin sahte polis olduğunu anlayan Turunç Y., emniyet güçlerini arayarak durumu bildirdi.

Dolandırıldığının ortaya çıkmasıyla büyük üzüntü yaşayan Turunç Y., Sivas Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine ifade verdi.

Sivas'ta yaşlı kadın 20 bin lirasını çaldırdı VİDEO

"EVE GELİP BÜTÜN EŞYALARIMI GÖTÜRDÜ"

Turunç Y., telefonla arayan kişinin kendisini komiser olarak tanıttığını belirterek, "Eve gelip bütün ziynet eşyalarımı götürdü." dedi.

Polis, dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı.