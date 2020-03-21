taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5528
Euro
7.0216
Altın
1498.96
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.831
Bitcoin
39364.14

Sivas'ta yaşlılar bankların sökülmesine tepkili

Sivas’ta belediye ekipleri koronavirüse karşı bankları söktü, yaşlı vatandaşlar “şimdi nereye oturacağız” diye tepki gösterdi.

İHA | 21.03.2020 - 15:09..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, toplum sağlığı açısından özelikle yaşlı vatandaşların evlerinde kalmalarını sağlamak, virüsün taşınması ihtimalini azaltmak için şehir içerisinde bankları söktü.

YAŞLILAR UYARILARA UYMUYOR

Bankların söküm işlemleri sırasında, risk grubunda olmalarına rağmen yaşlı vatandaşların halen banklarda oturmaya devam etmesi dikkat çekti.

Sivas'ta yaşlılar bankların sökülmesine tepkili

Tüm uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar, “Biz şimdi nerede oturacağız. Biz korku bilmiyoruz nasıl olsa öleceğiz.” diyerek bankların sökülmesine tepki gösterdi.

Sivas'ta yaşlılar bankların sökülmesine tepkili VİDEO

Sivas'ta yaşlılar bankların sökülmesine tepkili

İlginizi Çekebilir
Adıyamanlı amcaların salıncak keyfi
Koronavirüs salgınına karşı alınan tüm önlemlere rağmen parklara akın eden Adıyamanlılar salıncakta birbirlerini salladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Cenaze arabasına sığmayan boş tabut, yolda unutuldu
Niğde'de yol kenarında unutulan tabut, paniğe neden oldu. Yapılan çalışmalar sonunda, tabutun Almanya'dan Türkiye'ye getirilen cenazeye ait olduğu ortaya çıktı.
Tokatlı gençler yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor
Zile'de 3 genç, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkmayan ihtiyaç sahibi yaşlı komşularının market alışverişlerini gönüllü olarak yapıyor.
Berber ve kuaförler kapanıyor
İçileri Bakanlığı berber ve kuaförlerin saat 18.00 itibariyle kapanacağını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar
Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar
237
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı uyardı
701
Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu
Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu
343
İtalya, 3200 korona ölümünün incelendiği rapor yayınladı
İtalya, 3200 korona ölümünün incelendiği rapor yayınladı
41
Çin Kızılhaç Başkanı İtalya'yı azarladı
Çin Kızılhaç Başkanı İtalya'yı azarladı
217
Uzmanlık eğitimindeki hekimlere görev verilebilecek
Uzmanlık eğitimindeki hekimlere görev verilebilecek
106
DSÖ'den gençlere korona uyarısı
DSÖ'den gençlere korona uyarısı
66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir