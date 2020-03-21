Sivas Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, toplum sağlığı açısından özelikle yaşlı vatandaşların evlerinde kalmalarını sağlamak, virüsün taşınması ihtimalini azaltmak için şehir içerisinde bankları söktü.

YAŞLILAR UYARILARA UYMUYOR

Bankların söküm işlemleri sırasında, risk grubunda olmalarına rağmen yaşlı vatandaşların halen banklarda oturmaya devam etmesi dikkat çekti.

Tüm uyarı ve ikazlara rağmen sokağa çıkan yaşlı vatandaşlar, “Biz şimdi nerede oturacağız. Biz korku bilmiyoruz nasıl olsa öleceğiz.” diyerek bankların sökülmesine tepki gösterdi.

Sivas'ta yaşlılar bankların sökülmesine tepkili VİDEO