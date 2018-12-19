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Sivas'ta yaya geçidinde otomobil çarptı

Sivas’ta, karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan lise öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

İHA | 19.12.2018 - 14:23..
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Kaza, saat 12.00 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinden kent merkezine giden H.U. yönetimindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan lise öğrencisi E.A.’ya çarptı.

Yaya geçidinde otomobil çarptı İZLE

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazanın haber verilmesiyle, olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan lise öğrencisi, ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öğrencinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta yaya geçidinde otomobil çarptı

Sivas'ta yaya geçidinde otomobil çarptı

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