Sivas'ta yaya geçidinde otomobil çarptı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinden kent merkezine giden H.U. yönetimindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmek için yaya geçidini kullanan lise öğrencisi E.A.’ya çarptı.
Yaya geçidinde otomobil çarptı İZLE
SAĞLIK DURUMU İYİ
Kazanın haber verilmesiyle, olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan lise öğrencisi, ambulansla Numune Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öğrencinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.