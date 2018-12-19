Sivas'ta yaya geçidinde otomobil çarptı

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Soğuklar yüz felcine neden oluyor

Kış ayları üst solunum yolları enfeksiyonları kadar yüz felcine de davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, yüzün soğuk havadan mutlaka korunması gerektiğini belirtirken, “araba camlarını bile açmayın” diyor.