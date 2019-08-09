Sivas'ta yemin eden asker gözyaşlarına boğuldu

Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 1999/3 tertip 1'inci kademe askerler için yemin töreni düzenlendi.
YEMİN ETTİLER
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 2 bin 372 Mehmetçik, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Erlere, birliklerine ilk katılım ve başarı belgeleri verildi.
YERE ÇÖMELEREK AĞLAMAYA BAŞLADI
Konuşmaların ardından geçit töreni yapıldı. Törenin bitiminde askerlerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşadı. Bu sırada diğer arkadaşlarının ailesine sarıldığı gören bir asker ise çömelerek ağlamaya başladı.
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ANNESİ ÖLEN ASKERİ TESELLİ ETTİ
Annesinin vefat ettiği öğrenilen asker, bir süre gözyaşı döktü. Askerin gözyaşı döktüğünü gören bir aile, yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Oğlunun yemin töreni için alana gelen bir kadın ise, "Ben de senin annenim." diyerek, ağlayan askere sarıldı.