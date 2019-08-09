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Sivas'ta yemin eden asker gözyaşlarına boğuldu

Sivas'ta acemi eğitimlerini tamamlayan 2 bin 372 Mehmetçik, düzenlenen törenle yemin etti. Törende annesi olmayan bir askerin yere çömelerek ağlaması, orada olanları duygulandırdı.

DHA | 09.08.2019 - 13:51..
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Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugayı General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda eğitimlerini tamamlayan 1999/3 tertip 1'inci kademe askerler için yemin töreni düzenlendi.

YEMİN ETTİLER

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende 2 bin 372 Mehmetçik, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti. Erlere, birliklerine ilk katılım ve başarı belgeleri verildi.

Sivas'ta yemin eden asker gözyaşlarına boğuldu

YERE ÇÖMELEREK AĞLAMAYA BAŞLADI

Konuşmaların ardından geçit töreni yapıldı. Törenin bitiminde askerlerin aileleriyle buluşması sırasında duygusal anlar yaşadı. Bu sırada diğer arkadaşlarının ailesine sarıldığı gören bir asker ise çömelerek ağlamaya başladı.

Sivas'ta öksüz askere sarılıp ben de annenim diyerek teselli etti İZLE

ANNESİ ÖLEN ASKERİ TESELLİ ETTİ

Annesinin vefat ettiği öğrenilen asker, bir süre gözyaşı döktü. Askerin gözyaşı döktüğünü gören bir aile, yanına giderek teselli etmeye çalıştı. Oğlunun yemin töreni için alana gelen bir kadın ise, "Ben de senin annenim." diyerek, ağlayan askere sarıldı.

Sivas'ta yemin eden asker gözyaşlarına boğuldu

Sivas'ta yemin eden asker gözyaşlarına boğuldu

Sivas'ta yemin eden asker gözyaşlarına boğuldu

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