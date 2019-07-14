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Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

DHA | 14.07.2019 - 02:16..
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Sivas- Erzincan yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kaza meydana geldi.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen Ağrı'dan, Bursa yönüne giden yolcu otobüsü ile bir otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje savruldu.

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

2 KİŞİ ÖLDÜ 2 KŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan ve içerde sıkışan 2 yaralı ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ardından hastaneye kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular ise olay yerine gönderilen bir başka otobüse sevk edildi. Kaza yerinde inceleme başlatıldı.

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı


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