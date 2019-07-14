Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı

Sivas- Erzincan yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında kaza meydana geldi.

Sürücüleri henüz öğrenilemeyen Ağrı'dan, Bursa yönüne giden yolcu otobüsü ile bir otomobil kavşakta çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje savruldu.

2 KİŞİ ÖLDÜ 2 KŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan ve içerde sıkışan 2 yaralı ise itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı ardından hastaneye kaldırıldı.

Otobüsteki yolcular ise olay yerine gönderilen bir başka otobüse sevk edildi. Kaza yerinde inceleme başlatıldı.



























